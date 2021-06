„Intelligente“ Drohne sucht allein nach Vermissten

Statt mit Suchmannschaften am Boden wird in Zukunft aus der Luft nach Vermissten gesucht. Linzer Forscher haben für Drohnen eine starke „Sehkraft“ entwickelt. Mit Wärmebildern können so Menschen in Wäldern oder unter Trümmern aufgespürt werden, was Flugretter aus Österreich, der Schweiz und Deutschland interessiert.