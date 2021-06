Delta-Variante: Land plant doppelte Teststrategie

„Wir sind die Besten beim Testen!“ Damit rühmte man sich in NÖ in Coronazeiten häufig – und das zu Recht. Durch die Ausbreitung der so gefährlichen Delta-Variante wird die Strategie nun aber überarbeitet. Einen Umstieg auf PCR-Tests, wie es Experten fordern, wird es zwar vorerst nicht geben – vorbereitet wäre man aber.