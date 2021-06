Müllberg statt Verwertung: „Nicht verständlich!“

Dass Retourware auf dem Müll landet, wird von NGOs wie Greenpeace schon länger kritisiert. Auch unser Leser buk11 findet diese Geschäftspraktik von Amazon „eigentlich nicht verständlich.“ In unserem heutigen Kommentar des Tages spricht er die Möglichkeit von einem Verbot einer solchen Vorgehensweise an. Außerdem weist der User auf die ebenfalls in Österreich bestehende Problematik der Verschwendung von Lebensmitteln hin. Schlecht findet er die Entsorgung genießbarer Waren, „wenn z.b. gewisses Obst nicht so schön ist bzw. die Form nicht 100% passt.“ Stattdessen schlägt er den Verkauf zu vergünstigten Preisen vor.