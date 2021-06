Sensations-Torschütze wollte mit Fußball aufhören

Jetzt rannte er nach seinem Tor in Richtung Tribüne, sprang über die Sicherheitsabsperrung und sorgte mit seinem Torjubel für eine der lustigsten Szenen bei dieser EURO. Nach dem Abpfiff sprach Fiola (31) unter Tränen vom schönsten Tag in seinem Leben. „Meine ganze Laufbahn spielte sich vor meinen Augen ab. Danke an meine Familie und meine Freunde, die mich immer unterstützt haben, das Leben gab mir etwas zurück“, sagte der Videoton-Verteidiger in Anspielung auf die EURO 2016.