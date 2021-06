Schwerverletzte bei Frontalcrash auf der B 9

Zwei Pkw-Lenker wurden am frühen Abend bei einem Frontalcrash auf der Pressburger Straße im Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) schwer verletzt. Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte rückte aus. In der Hinterbrühl im Bezirk Mödling verunfallte indes ein junger Mopedlenker.