20 Prozent weniger: Polizei spart bei Nachtdienst

Vor allem die Freiheitlichen üben wieder einmal harte Kritik am Innenministerium. Denn das neue Konzept zum Thema Nachtdienste wirbelt die Struktur durcheinander. Fix ist: Künftig sollen weniger Beamte auf den Inspektionen Dienst tun und auch Bezirksalarmzentralen durch die zentrale Landesstelle personell minimiert werden. Für den Bereich Mödling heißt das beispielsweise, dass in den betroffenen Dienststellen wie in Brunn, Perchtoldsdorf, Vösendorf und Wiener Neudorf künftig anstatt fünf nur noch vier Beamte Dienst versehen.