Schweizer bog falsch ab und fuhr Mopedlenkerin an

Am Sonntagabend um 18 Uhr war ein 50-jähriger Schweizer mit seinem Auto in Feldkirch unterwegs. Bei der Bärenkreuzung reihte er sich in Richtung Liechtenstein ein. Als die Ampel Grün anzeigte, fuhr der Schweizer los. Allerdings nicht gerade aus wie vorgesehen. Stattdessen bog er links in Richtung Frastanz ab, für die Linksabbieger zeigte die Ampel aber noch Rot an.