Bus musste wegen Radlerin Vollbremsung machen

Am Sonntag gegen Mittag lenkte ein Österreicher (55) einen Linienbus in Innsbruck über die New Orleans-Brücke in Richtung O-Dorf. Rechts vor dem Bus fuhr eine Radfahrerin (63). Sie wollte links abbiegen, nahm aber offenbar den Bus hinter sich gar nicht wahr. Sie gab kein Handzeichen und sah sich auch nicht um, was den Busfahrer dazu zwang, eine Vollbremsung durchzuführen. Von den ca. 15 Fahrgästen wurden dabei vier verletzt. Die Radlerin blieb unverletzt.