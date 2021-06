Im Sinne von Frau Schwarz

Um also unzweifelhaft festzulegen, wer am Ende welchen Platz in der Vorrundentabelle einnimmt, hat man in Nyon einen ausgeklügelten Modus ausgeheckt, der mit einem simplen „Zunächst werden die Mannschaften nach der Zahl der erspielten Punkte sortiert“ beginnt und unter Punkt 8 mit der schon etwas komplizierteren Wendung „Wenn ein direkter Vergleich zwischen zwei Mannschaften erforderlich sein sollte und bis einschließlich Punkt 4 (da ist von der Tordifferenz die Rede) keine Entscheidung möglich sein, findet als Ausnahmeregel ein Elfmeterschießen statt - sofern beide Teams am letzten Spieltag gegeneinander gespielt haben und sich demzufolge im selben Stadion aufhalten“ endet. Darüber, was das genau bedeuten könnte, warum die Punkte 5 bis 7 plötzlich keine Gültigkeit mehr haben sollen und wie das handzuhaben wäre, sollte sich ein Team gerade in Baku und das andere in London aufhalten, könnte man länger nachdenken, kann es aber auch bleiben lassen.