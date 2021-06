Nava Ebrahimi gewinnt den Bachmann-Preis

Ebrahimis Text sorgte für lebhafte Diskussionen in der Jury - sie schildert darin aus der Ich-Erzählung das Treffen mit ihrem Cousin Kian, einem erfolgreichen Tänzer, im Lincoln Center in New York. Scheinbar unbeobachtet sprechen die beiden in einem leeren Konzertsaal über ihre Vergangenheit und ihre Flucht aus dem Iran. Im Mittelpunkt steht die seit Jahrzehnten offene Frage, was dem homosexuellen Kian nach der Ausreise mit gefälschten Papieren in einem Männergefängnis in Bangkok passierte.