Historischer Eigentor-Doppelpack von Portugal

Spielminute 39, nur vier Minuten nach dem 1:1 taucht Deutschland wiederholt vor dem Tor der Portugiesen auf. Diesmal ist es Müller, der eine Flanke auf die rechte Seite spielt. Havertz scheitert zunächst an Rui Patricio, Kimmich kommt an der Grundlinie an den Ball, spielt scharf in die Mitte, dort lauert Havertz. Abermals ist dem Chelsea-Star in den Reihen des DFB-Teams kein Torerfolg gegönnt, denn Rapahel Guerreiro befördert den Ball ins eigene Tor.