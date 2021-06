FPÖ kämpft auf EU-Ebene gegen die Atomgefahr

Kritische Fragen an die EU-Kommission

So lautet etwa die erste Frage des der „Krone“ vorliegenden Konvoluts: „Wie passt ein protestloses Betreiben eines AKW innerhalb eines Gebietes mit hoher seismischer Aktivität zu den Rechtsvorschriften der EU?“ Weiters will Mayer wissen, wie es mit der Entsorgung der Brennstäbe gemäß Euratom-Richtlinie aussehe und ob es überhaupt einen europaweiten Störfall-Plan gebe.