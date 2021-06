Bachmannwettlesen: Die Abwesenheit favorisiert

Als „grandios gelungen“ bezeichnet Vea Kaiser die Wahl zweier „so unterschiedlicher Perspektiven“ für den Text „Gewässer im Ziplock“: Dana Vowinckel lässt den Vater, der in Berlin Vorbeter in der Synagoge ist, und Margerita, seine Tochter, die bei den Großeltern in Chicago auf Besuch sein muss, erzählen. Eine dritte, wichtige Perspektive sieht Insa Wilke in jener der Gemeinde. Das Fremde, die Entfremdung der Diaspora und der Pubertierenden in der Familie ist für Brigitte Schwens-Harrant das Thema, das sprachlich teils „schlampig“ ausgearbeitet sei. Für „außergewöhnlich“ hält Mara Delius, die die Berlinerin eingeladen hat, deren Text. Philipp Tingler kritisiert, dass die Mutter zu wenig beleuchtet wird. Michael Wiederstein hofft, ein Buch entsteht daraus.