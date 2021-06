Ex-Sieger Thomas führt Ineos-Aufgebot für TdF an

Mit Ex-Sieger Geraint Thomas und Dauphine-Gewinner Richie Porte geht das britische Radteam Ineos in die 108. Tour de France! Wie der Rennstall am Freitag bekanntgab, will man auf eine offensive Fahrweise setzen. „Wir werden diese Tour nicht gewinnen, wenn wir immer am Hinterrad bleiben“, sagte Teamchef Sir David Brailsford.