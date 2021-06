Basketball-Damen verlieren 1. Länderspiel seit ´14

Österreichs Basketball-Frauen haben am Freitagabend im ersten Länderspiel seit Juli 2014 eine Niederlage hinnehmen müssen! Sie verloren in Oberwart gegen Polen mit 61:72 (37:41). Sarah Sagerer, die zuletzt im Land des Gegners bei Torun gespielt hatte, und Anja Fuchs-Robetin (je 18 Punkte) sowie Sigrid Koizar (13) waren die Top-Scorerinnen der Heimischen. Am Samstag (18 Uhr, neuerlich ohne Zuschauer!) gibt es ein zweites Aufeinandertreffen ...