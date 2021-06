Quantentechnologie aus Tirol im Spitzenfeld

Seit dreißig Jahren wird in Innsbruck am Bau von Quantencomputern geforscht. Normalerweise füllen solche Geräte ganze Labore. Der Prototyp der Forscher vom Institut für Experimentalphysik dagegen passt in zwei 19-Zoll-Serverracks, wie sie in Rechenzentren weltweit stehen. Das Herz des Computers bildet die sogenannte Ionenfalle, die sich in einer Vakuumkammer befindet. Zur Verfügung gestellt wurde sie den Forschern vom Innsbrucker Unternehmen Alpine Quantum Technologies, das aus der Universität und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften heraus ebenfalls von Wissenschaftlern gegründet wurde.