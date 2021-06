Linke Koalition will ÖH zum „Safe Space“ machen

„Ersti Welcome Packages“ und neues Logo geplant

Die neue Koalition hat sich eine zweijährige ÖH-Kampagne vorgenommen, die in eine Studierendenbefragung eingebettet werden soll. Ziel ist eine Steigerung der Wahlbeteiligung. Abgefragt werden sollen die Erwartungen an die ÖH und konkrete Bedürfnisse wie etwa die Einführung eines Teilzeitstudiums. Außerdem soll es für Studienanfänger „Ersti Welcome Packages“ geben.