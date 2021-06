Nach Nadal: Auch Osaka lässt Wimbledon aus

Nach Rafael Nadal verzichtet der nächste Tennis-Star auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (28. Juni bis 11. Juli). Die Weltranglisten-Zweite Naomi Osaka gab bekannt, dass sie den Rasen-Klassiker in diesem Jahr auslassen wird. Sie wolle sich Zeit für Freude und Familie nehmen, hieß es am Donnerstag in einem Statement ihres Agenten Stuart Duguid. Osaka kündigte an, bereit für die Olympischen Spiele zu sein und freue sich vor den heimischen Fans zu spielen.