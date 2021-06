Spekulanten zahlen nun das 5-fache für ÖBB-Häuser

Die ÖBB-Wohnsiedlung rund um Keißler- und Obdachplatz im Linzer Franckviertel ist verkauft! Ein Bieterkonsortium rund um einen bekannten Linzer Immobilienentwickler ging im gestrigen Verfahren dank eines Gebots von fast 30 Millionen Euro – mehr als das Fünffache des Ausrufungspreises – als Sieger hervor. Ob letzteres am Ende auch für die bestehenden Mieter gilt, bleibt vorerst einmal dahingestellt. Denn als das 28.000 m² große Areal von den ÖBB zum Verkauf angepriesen wurde, wandte sich SP-Stadtchef Klaus Luger per Brief an die zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne), um das Linzer Interesse zu bekunden. Die ÖBB hätten auf Basis des Schätzgutachtens direkt an die Gebietskörperschaft, also die Stadt verkaufen können. Damit hätte man einem Versteigerungswettbewerb und damit einer Profitmaximierung sowie möglichen, hohen Belastungen der Mieter entgegengewirkt. Doch Gewessler reagiert nicht.