Hitzewelle rollt weiter und bringt Hagelunwetter

Das Wetter verspricht in den kommenden Tagen so ziemlich alles, was man im Sommer erwartet: Große Hitze, zunehmende Schwüle und Unwetter stehen auf dem Programm. Dabei kann es lokal auch zu Hagel und Starkregen kommen. Ab Samstag gibt es zudem eine Hitzewarnung für weite Teile Niederösterreichs. Am Sonntag erreichen die Höchstwerte bis zu 36 Grad!