Nick Cannon zum 6. Mal Papa: Zwillinge sind da!

„Glaube nicht mehr an die Ehe“

Nick Cannon selbst gab vor einigen Monaten gegenüber „Entertainment Tonight“ zu, dass seine persönlichen Erlebnisse bezüglich des Ehelebens seine Einstellung für immer verändert haben. „Ich glaube nicht mehr an die Ehe“, sagte er. „Meine Einstellung hat sich verändert. [...] Ich tue nicht gerne Dinge, in denen ich nicht gut bin.“