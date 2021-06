Prohaska zu Arnautovic-Sperre: „Unverständlich!“

Denn beide Spieler haben sich ja entschuldigt und nach dem Spiel in der Kabine die Hand gegeben. Ich hätte eine Geldstrafe verstanden. Aber so ist es für mich absurd. Zumal es laut dem offiziellen Wortlaut keine Verurteilung wegen Rassismus ist. Das wäre ein anderer Hintergrund gewesen. Wobei Marko aber wirklich nicht einmal annähernd ein Rassist ist. Einer seiner besten Freunde ist mit David Alaba ein dunkelhäutiger Fußballer. Arnautovic hat schon in der Jugend mit den verschiedensten Nationen zu tun gehabt. Und das war auch bei all seinen Klubs der Fall.