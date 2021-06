Coronaeinsatz in Kärnten: Heer reduziert Truppe

Nun wird sich das Bundesheer in Kärnten sukzessive vom Corona-Einsatz zurückziehen. „Bereits Anfang Juli werden keine Soldaten mehr für das Contact Tracing abgestellt. Auch an den fünf Impfstraßen wird die Truppe auf 50 Soldaten reduziert“, sagt Presseoffizier Christoph Hofmeister. Inklusive Grenzkontrollen stehen dann 250 Männer und Frauen in Kärnten im Einsatz.