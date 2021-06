Mit offenen Händen | Amsterdamer Überraschung

Mit offenen Händen. Heute, das ist so ein Tag, an dem die Titelseiten der Zeitungen in ganz Europa, den USA und im weitaus größten Rest der Welt ähneln - zumindest, was die Illustrierung betrifft. Denn die allermeisten Blätter erscheinen heute mit Fotos des Treffens von Joe Biden und Wladimir Putin in Genf. Dass die beiden Herren in einer Zeit, in der das sich verschlechternde Verhältnis zwischen den USA und Russland immer mehr an die Atmosphäre des Kalten Krieges erinnert, aufeinander zugehen, findet größte weltweite Aufmerksamkeit. Der Gipfel dauerte schließlich zwar kürzer als erwartet, aber er war offenbar besser verlaufen, als befürchtet. Auch für „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz, der so viele historische Treffen kommentiert hat wie wahrscheinlich kein zweiter Journalist in Österreich, war es ein „Gipfel der Hoffnung“. Und übrigens: Natürlich zeigt auch die Titelseite der heutigen „Krone“-Ausgabe ein Putin-Biden-Motiv. Wir haben ein Foto gewählt, auf dem die beiden Präsidenten mit offenen Händen aufeinander zugehen.