Güssing: Grüne und Pinke beziehen Stellung

In der Debatte, ob in Güssing die Burg oder das Kulturzentrum zum modernen Veranstaltungszentrum ausgebaut werden soll, melden sich nun auch Grüne und Pinke zu Wort. Beide plädieren dafür, das Kulturzentrum (KUZ) zu erneuern. Die endgültige Entscheidung wird am 27. Juni bei einer Volksbefragung getroffen.