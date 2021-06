„Das waren wirklich perfekte Tage für uns“

Stabilität ist bei der Austria angesagt. Das sieht auch Sport-Vorstand Stephan Muxel so. „Wir wollen etwas Langfristiges aufbauen und diesen Weg in Zukunft vermehrt mit jungen Spielern gehen“, führt er aus. Darum könnten Ergebnisse auch nicht die allerhöchste Priorität haben. „Aber natürlich wollen wir in der kommenden Saison besser abschließen als in der vergangenen!“Dominik Omerzell