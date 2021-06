Café Drechsler - das Kult-Trio, das niemals probt

Café Drechsler, das ist eine klassische, akustische Jazztrio-Besetzung mit Saxophon (Ulrich Drechsler), Kontrabass (Oliver Steger) und Percussion (Alex Deutsch), die als Jam-Band ohne fixes Repertoire jedes Konzert in einen nicht wiederholbaren Club-Act verwandelt. Das Debütalbum machte die in Wien beheimateten Musiker 2002 auf einen Schlag international bekannt. Von Moskau bis New York und Mexiko bis Berlin brachte das Trio das Publikum zum Abtanzen.