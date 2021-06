Schon 11-Jährige leiden unter den Folgen der Krise

Die Situation rund um die Corona-Krise entspannt sich. Junge Menschen holen nach, was sie so vermissten: Sie treffen sich. Kinderhilfswerk und SOS-Kinderdorf in OÖ wünschen sich mehr ungestörte Plätze für Jugendliche unter freiem Himmel. Indessen nehmen psychische Folgen zu, Kriseneinrichtungen füllen sich.