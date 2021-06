Zwei Radfahrer kollidiert: Frau schwer verletzt

Ein 57-jähriger aus Klagenfurt war Mittwochfrüh mit seinem Fahrrad in der Kapuzinergasse im Stadtgebiet von Wolfsberg in Richtung Kapuzinerkirche unterwegs. Zur selben Zeit lenkte eine 63-jährige Frau aus Wolfsberg ihr Elektro-Bike in der Kapuzinergasse in Richtung Bezirksgericht Wolfsberg. Zwischen den beiden kam es zur Kollision. Die 63-Jährige stürzte daraufhin nach rechts auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Der 57-Jährige blieb unverletzt.