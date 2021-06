Sensationell: Bettina Plank nun doch bei Olympia!

Die schließlich Dienstagnachmittag kam: Die European Games-Siegerin in der Klasse bis 55 Kilo Bettina Plank steht als eine von 10 Starterinnen in der für Olympia zusammengelegten Klasse bis 55 Kilogramm in Tokio auf der Tatami. „Befreiend dieses Ja. Denn ich hatte mich schon mit dem Nein abgefunden. Vor der Pandemie hatte ich noch viel bessere Karten. Dann kam die Verschiebung von Olympia, die Turnierabsagen. In dem Jahr dachte ich, es ist dahin, weil ich meine Leistungen nicht abrufen konnte. So war es noch vor ein paar Tagen. Ich hatte es schon akzeptiert. Jetzt freue ich mich, dass ich Österreich und meine Sportart vertreten darf, das ist eine große Verantwortung!“