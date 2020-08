2020 übertrifft „Zecken-Superjahr“ schon jetzt

Auch tropische Riesenzecke breitet sich bei uns aus

Bettina Pfausler, Leiterin der Neuro-Intensivstation an der Klinik Innsbruck, berichtete gegenüber orf.at, dass sie in 35 Berufsjahren noch nie so viele FSME-Fälle gesehen habe. Aber die Lage wird sich noch verschlimmern, kündigt Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin in der Agentur für Ernährungssicherheit, an. Der Klimawandel sorgt nämlich dafür, dass sich auch die tropische Riesenzecke Hyalomma marginatum bei uns sehr wohlfühlt.