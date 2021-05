Unterschätzte Gefahr: FSME-Viren auch in Rohmilch

„Jeden Tag“ rechnet Reinhard Würzner damit, dass im Labor des Instituts für Virologie der Medizin-Uni Innsbruck die ersten positiven FSME-Seren am Tisch liegen. „Die Zeckensaison hat längst begonnen“, ruft der Mediziner die damit verbundenen Risiken in Erinnerung. Es dürfte wieder ein zeckenreiches Jahr in Tirol werden. Das zumindest legen jahrelange Beobachtungen in Süddeutschland nahe. Sie gelten als Indikator für Österreich. Erwartet wird heuer das „zweitstärkste FSME-Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen“, wie Franz Rubel von der Veterinärmedizinischen Uni Wien unlängst warnte.