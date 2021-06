Frauen geben rund um den Pichlingersee wieder Gas

Frauen, die laufen - heutzutage völlig normal. Doch ist dieser Umstand noch gar nicht so lange selbstverständlich, wie man glauben könnte. Als sich die 20-jährige Amerikanerin Kathrine Switzer am Morgen des 19. April 1967 beim traditionsreichen Boston-Marathon unerkannt an den Start schmuggelte, ahnte sie noch nicht, was ihre illegale Teilnahme für Folgen haben würde.