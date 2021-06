Urteil in Causa Arnautovic: Wird er nun gesperrt?

In den Ermittlungen rund um das Fehlverhalten von Marko Arnautovic im EM-Spiel gegen Nordmazedonien rückt die UEFA-Disziplinarkammer in den Mittelpunkt! Deren Vorsitzender ist der Kärntner Thomas Partl, der in der Angelegenheit als Österreicher befangen und daher nicht involviert ist. Der Ehrenpräsident des Kärntner Fußball-Verbandes erwartet in der Causa eine Entscheidung am Mittwoch. „Davon ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auszugehen“, sagte Partl. Von einer Verfahrenseinstellung bishin zu einer Sperre sei dabei alles möglich ...