Italiens Starvirologen im Visier der Impfgegner

Ratlosigkiet nach Änderungen im Impfplan

In Italien herrscht Ratlosigkeit, nachdem die Regierung in Rom vergangene Woche beschlossen hatte, dass Menschen unter 60 Jahren nicht mehr mit dem AstraZeneca-Vakzin geimpft werden sollen. Diese Entscheidung war nach dem Tod einer 18-Jährigen in Genua getroffen worden. Die Regierung lege daraufhin fest, dass Italiener unter 60 Jahren, die bereits eine AstraZeneca-Dosis bekommen haben, beim „zweiten Stich“ mit einem mRna-Impfstoff - also Vakzinen von Moderna oder Pfizer - immunisiert werden sollen. Dagegen wehrt sich jedoch der Präsident der süditalienischen Region Kampanien, Vincenzo De Luca, der vor den Folgen einer solchen Mischimpfung warnt.