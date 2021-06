Heimliches Filmen in Wohnungen ist doch strafbar!

Wer eine Überwachungskamera an seinem eigenen Haus anbringt, unterliegt in Österreich strengen Regeln. So darf das Gerät nur auf das Eigentum gerichtet sein, aber nicht auf das Nachbargrundstück oder den Gehsteig. Wenn es aber darum geht, dass Personen in die Wohnungen anderer filmen, ohne dass die Aufgenommenen davon wissen oder ihre Zustimmung erteilt haben, wird die Rechtslage komplizierter. Diese Erfahrung müssen gerade die Mieter in einem Floridsdorfer Gemeindebau machen.