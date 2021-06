Jugendliche filmen vom Dach aus heimlich Mieter

In einem Gemeindebau in Wien-Floridsdorf haben Anrainer mehrfach Jugendliche beobachtet, die sich auf dem ungesicherten Dach aufhalten. Dort genießen sie nicht nur die Aussicht, sondern filmen mittels Smartphone durch die Fenster in fremde Wohnungen. Polizei und Hausverwaltung können da angeblich wenig tun.