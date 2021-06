Suizidpräventionsprojekt in Unternehmen gestartet

Firma Getzner macht bereits mit

Die Ouvertüre des „Papageno“-Projekts ging am Montag in den Räumlichkeiten der Firma Getzner über die Bühne. Das Bürser Unternehmen wird als eines der ersten in Vorarlberg am Projekt teilnehmen. Dabei wird es Vorträge und Workshops für Führungskräfte, Personaler, Betriebsräte und Mitarbeiter geben.