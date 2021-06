Randalierer wüten auf Podersdorfer Mobilheimplatz

Bei einer nächtlichen Tour ordentlich ausgetobt haben sich Unbekannte in Podersdorf am See. Dazu hatten sich die Randalierer – vermutlich im alkoholgeschwängerten Zustand – die Gegend rund um den Mobilheimplatz zum Ziel auserkoren. Neben Diebstählen kam es auch zu Beschädigungen und Schmierereien.