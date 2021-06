„Dieser Sieg extrem wichtig - Euphorie ist da!“

Ende gut, alles gut! Was fiel uns da allen ein Stein von Herzen, als Michael Gregoritsch in der 78. Minute die Kugel über die Linie drückte, Österreich gegen Nordmazedonien spät, aber verdient mit 2:1 in Führung brachte. Und als Marko Arnautovic in der 89. Minute das 3:1 erzielte, war es Gewissheit: Österreich hat endlich diesen lang ersehnten und erhofften historischen Sieg eingefahren, das Nationalteam an diesem 13. Juni 2021 rot-weiß-rote Fußball-Geschichte geschrieben: