Säugling geschüttelt: U-Haft über Vater verhängt

Um es ruhigzustellen, hat ein 31-jähriger Vater in Wien sein Kind vor den Augen der 22 Jahre alten Mutter mehrmals derart heftig geschüttelt, sodass das kleine Mädchen nun im Krankenhaus um sein noch so junges Leben kämpft. Der zehn Wochen alte Säugling war am Freitag vor einer Woche per Hubschrauber ins Spital geflogen worden, Ärzte stellten massive Verletzungen fest. Nun wurde über den 31-Jährigen laut „Krone“-Infos die U-Haft verhängt.