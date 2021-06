Eriksen rief seine Kollegen in der Kabine an

„Wir haben Kontakt mit Christian gehabt, und die Spieler haben mit ihm gesprochen. Es geht ihm gut.“ Diese Information teilte der Direktor des dänischen Fußballverbands, Peter Möller, am Samstagabend nach den bangen Stunden in der Fußball-EURO um den Dänemark-Star der Öffentlichkeit mit. Eriksen rief demzufolge seine Kollegen an, erreichte sie in der Kabine und forderte sie auf, weiterzusipielen.