Wie explosiv das „Danish Dynamite“ ist, mussten rot-weiß-rote Fußballfans am 31. März beim 4:0-Sieg der Skandinavier in der WM-Qualifikation gegen Österreich in Wien anerkennen. Vor eigenem Publikum - für 25.000 Zuschauer gibt es aktuell das Pouvoir der lokalen Behörden - soll für die Dänen noch mehr gehen. „Ich glaube, die dänischen Fans im Parken können das Zünglein an der Waage sein“, bekannte Hjulmand. „Das Parken-Stadion hat etwas Spezielles an sich, das dem Heimteam wirklich einen zusätzlichen Schub geben kann“, sagte Abwehrspieler Mathias „Zanka“ Jörgensen, der unweit vom Stadion aufwuchs und dessen Verein FC Kopenhagen dort Gastgeber ist.