Widerwärtig! Eriksen auf Wikipedia für tot erklärt

Das Leben von Christian Eriksen hing an einem seidenen Faden, sein Kollaps während des EM-Schlagers Dänemark gegen Finnland sorgte für Entsetzen und Schockwellen rund um die Fußball-Welt. Doch während Millionen Fans und TV-Zuschauer vor allem Sorge um den Dänen-Star in sich trugen und auch via Social Media kundtaten, hatte irgendein besonders gedankenloses Subjekt nichts besseres zu tun, als Eriksen auf Wikipedia bereits für tot zu erklären …