Konstantin Wecker warnt vor Schwarz-Grün

Baerbock zur grünen Spitzenkandidatin gekürt

In Deutschland wird im Herbst ein neuer Bundestag gewählt. Ein schwarz-grünes Bündnis gilt als möglich. In den Umfragen belegen CDU/CSU und Grüne derzeit die beiden Top-Plätze. Neben Armin Laschet aufseiten der Unionsparteien wird Annalena Baerbock als grüne Spitzenkandidatin in den Kampf um das Kanzleramt steigen. Baerbock wurde beim Bundeskongress der Partei am Samstag mit einer überwältigender Mehrheit zur Kanzlerkandidatin gekürt. Zugleich bekräftigten 678 von 688 Online-Delegierten die Rolle der beiden Parteichefs Baerbock und Robert Habeck als Wahlkampf-Spitzenduo - das entspricht 98,55 Prozent der abgegebenen Stimmen. Über beide Punkte entschieden die Delegierten in einer einzigen Abstimmung.