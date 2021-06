Mischa Barton schockt mit wildem Sex-Geständnis

Als Teenager schaffte Mischa Barton mit der Rolle der Melissa Cooper den großen Durchbruch in Hollywood. Die Traumrolle in der Hitserie „O.C., California“ brachte die damals sehr schüchterne Jungschauspielerin aber an ihre Grenzen, wie die heute 35-Jährige im Inteview mit dem Modemagazin verriet. Denn im Gegensatz zu ihrer Serien-Rolle sei sie damals noch Jungfrau gewesen und habe sich gefürchtet, der Marissa deshalb nicht gerecht zu werden und eine „Schwindlerin“ zu sein.