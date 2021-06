Sturz: Ast in die Speichen des Vorderrades geraten

Gegenüber ihrem Mann gab sie vorerst an, sich dabei nicht verletzt zu haben und die beiden fuhren nach einer zirka 30-minütigen-Pause in der bewirtschafteten Almhütte weiter talwärts. In ihrer Unterkunft angekommen klagte die Frau über starke Kopfschmerzen und Übelkeit bzw. war sie plötzlich vollkommen desorientiert. Sie wurde vom Rettungshubschrauber RK1 erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach geflogen.