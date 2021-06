Mopedlenkerin verlor auf nasser Fahrbahn Kontrolle

Am Freitag gegen 6.30 Uhr lenkte eine 15-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg ihr Moped in Reisberg, Gemeinde und Bezirk Wolfsberg, aus auf einer Gemeindestraße. In einer scharfen Rechtskurve verlor sie auf Grund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Sturz.