Spanien vor Auftaktmatch geimpft - Experten warnen

Spieler der spanischen Nationalmannschaft sind drei Tage vor ihrem ersten EM-Spiel am Montagabend gegen Schweden gegen das Coronavirus geimpft worden. Die nach zwei positiven Befunden kurzfristig beschlossene Aktion fand am Freitag im Trainingszentrum der „La Roja“ in Las Rozas bei Madrid statt, wie der Verband mitteilte. Es wurde den Profis freigestellt, welchen Impfstoff sie nehmen. Experten sehen indes Impfungen kurz vor der EM als nicht zielführend an.