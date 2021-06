Österreich-Gegner Niederlande droht Messer-Ärger

Aber das Verfahren verlief bislang schleppend. Doch ausgerechnet vor der EM kommt nun wieder Bewegung in die Sache. Opfer-Anwalt Yehudi Mozkowicz will das Verfahren beschleunigen. Das wäre für Promes und die Niederlande fatal. Österreichs Gruppengegner (am 17. Juni in Amsterdam) ist nach zwei verpassten Endrunden höchst motiviert, trifft am Sonntag (21 Uhr) auf die Ukraine.